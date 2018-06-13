Премьер-министр Грузии ушел в отставку

Об этом Георгий Квирикашвили объявил сегодня на специальном брифинге в Тбилиси. Причина ухода - расхождение взглядов на ситуацию в стране с правящей партией "Грузинская мечта". Такое решение автоматически влечет за собой прекращение полномочий всех остальных членов правительства. Теперь президент Грузии должен в течение семи дней представить кандидатуру на пост премьера, которую выберет парламентское большинство.