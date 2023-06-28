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Премьер-министр Италии назвала Китай системным противником Европы

"Системным противником" Европы называет Китай премьер-министр Италии. Неосторожное замечание Джорджии Мелони сделано в преддверии встречи с президентом Франции Макроном. Премьер заявила, что страны Европейского союза должны уменьшить свою экономическую зависимость от Поднебесной, поскольку Китай - их системный противник. Довольно странное заявление, учитывая торговые отношения с Пекином. Так, согласно данным таможенной статистики, товарооборот Китая с Евросоюзом и США в 2022 году составил 1,6 триллиона долларов - это в 8 раз больше, чем с Россией.

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