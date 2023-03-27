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Премьер-министр Литвы вызвала бурю скандалов своим высказыванием
Громкий политический скандал в Литве вызвала невоздержанность на язык премьер-министра страны. Она в ходе спора с неким парламентарием предложила той "купаться в дерьме хоть каждый день, если нравится…" Эта история стала темой номер один в стране: буря в стакане воды разыгралась знатная.
Репутация главы кабинета явно страдала из-за того, что она использует в сетевых дискуссиях лексику завсегдатая пивных. На защиту премьера были брошены лучшие силы. Например, депутат Кубилюс выступил с заявлением, что в традиционной литовской культуре и в национальной политике вообще это слово вовсе не ругательство. Потом было опубликовано заключение некоего филолога. Он утверждает, что негативные коннотации - тяжкое советское наследие. По всем приметам, литовская наука вскоре докажет, что премьер пожелала своему оппоненту всего наилучшего.
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