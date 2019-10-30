Премьер-министр Ливана уходит в отставку

Премьер-министр Ливана Саад Харири уходит в отставку. Решение было принято на фоне неутихающих в стране протестов. По словам премьер-министра, он старался найти выход из кризиса и ответить на требования народа, однако "все эти попытки зашли в тупик". Напомним, митинги в стране продолжаются вторую неделю. Они начались после решения правительства ввести налог на звонки в приложении WhatsApp и других мессенджерах в размере 6 долларов в месяц. Постепенно волнения переросли в беспорядки и стычки с полицией.