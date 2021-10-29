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Премьер-министр Молдовы: Мы не хотим выбирать между дешевым газом и близкими отношениями с ЕС
Молдова не хочет выбирать между дешевым газом и близкими отношениями с ЕС. Так прокомментировала ситуацию с отоплением в стране премьер-министр Молдовы. Контракт с "Газпромом" истек, сейчас идут переговоры по новым условиям поставок. Если продлить соглашение не удастся, государству потребуются огромные деньги для покупки газа у альтернативных поставщиков. И выделенные Еврокомиссией 60 миллионов евро не спасут, поскольку надо 800 миллионов.
В Брюсселе уже заявили, что в случае заключения Кишиневом контракта с "Газпромом", финансировать сделку не будут. Пока же Молдова закупает газ у Польши и Нидерландов. В условиях газового кризиса мэр Кишинева инициировал отключить отопление в зданиях парламента и правительства в пользу семей с маленькими детьми, которые мерзнут и вынуждены включать обогреватели.
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