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Премьер-министр Польши: Мы готовы финансировать возвращение мигрантов на родину

Премьер Польши заявил, что Варшава готова оплатить эвакуацию на родину тех мигрантов, которые скопились на границе его страны. По словам Моравецкого, данный вариант решения кризиса будет рассмотрен, если, как он выразился, "Лукашенко проявит добрую волю". Надо отметить, это уже не первое заявление о готовности поляков финансировать эвакуационные рейсы. Правда, прежде такие обещания не выполнялись. К настоящему моменту мигрантов из Беларуси отправляли на родину уже несколько раз. Польша до сих не потратила на это ни цента.

Еврокомиссия выделит 200 млн евро на охрану восточной границы

Неожиданная щедрость на словах Варшавы тут же нашла объяснение: глава Еврокомиссии объявила о выделении странам Балтии и Польше 200 миллионов евро на обустройство границ. В последние недели премьер Моравецкий совершал турне по странам Западной Европы в попытках добиться денег на урегулирование миграционного кризиса. Он даже предлагал ЕС пополам профинансировать строительство стены на границе. Похоже, его просьбы были, наконец, услышаны.

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