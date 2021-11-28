Премьер-министр Польши: Мы готовы финансировать возвращение мигрантов на родину

Премьер Польши заявил, что Варшава готова оплатить эвакуацию на родину тех мигрантов, которые скопились на границе его страны. По словам Моравецкого, данный вариант решения кризиса будет рассмотрен, если, как он выразился, "Лукашенко проявит добрую волю". Надо отметить, это уже не первое заявление о готовности поляков финансировать эвакуационные рейсы. Правда, прежде такие обещания не выполнялись. К настоящему моменту мигрантов из Беларуси отправляли на родину уже несколько раз. Польша до сих не потратила на это ни цента.