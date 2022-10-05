3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Премьер-министр Польши решил распорядиться бюджетом Евросоюза
Направить средства на помощь Украине предлагает премьер-министр Моравецкий, хотя совсем недавно политик предупреждал своих граждан, что их ждет тяжелая зима. Так Моравецкий отреагировал на сообщение Вашингтона о разработке механизма постоянной финансовой помощи Киеву без необходимости согласования в Конгрессе и Сенате. Речь о сумме до полутора миллиардов ежемесячно. Польский премьер заявил: Евросоюз должен последовать примеру США и также организовать финансовую помощь Украине в том же размере. При этом украинские финансисты настаивают, что для нормального функционирования экономики Киеву необходимо получать 3,5 миллиарда долларов ежемесячно.
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Литва денонсировала договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью
ООН: с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 320 сотрудников гуманитарных организаций
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Регионы
Все
Происшествия
Все