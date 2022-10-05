Премьер-министр Польши решил распорядиться бюджетом Евросоюза

Направить средства на помощь Украине предлагает премьер-министр Моравецкий, хотя совсем недавно политик предупреждал своих граждан, что их ждет тяжелая зима. Так Моравецкий отреагировал на сообщение Вашингтона о разработке механизма постоянной финансовой помощи Киеву без необходимости согласования в Конгрессе и Сенате. Речь о сумме до полутора миллиардов ежемесячно. Польский премьер заявил: Евросоюз должен последовать примеру США и также организовать финансовую помощь Украине в том же размере. При этом украинские финансисты настаивают, что для нормального функционирования экономики Киеву необходимо получать 3,5 миллиарда долларов ежемесячно.