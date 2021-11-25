Премьер-министр Швеции, пробыв в должности всего 7 часов, подала в отставку

Всего 7 часов в новой должности. Первая в истории Швеции женщина - премьер-министр подала в отставку. По сообщениям местного радио, Магдалена Андерссон покинула пост после решения зеленых выйти из коалиции с социал-демократами. Союз развалился, Андерссон пришлось написать заявление.