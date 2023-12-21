"Членство Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне" - так премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил, почему против вступления "незалежнай" в альянс.

В интервью изданиюInfoVojnaполитик подчеркнул, что будет использовать право вето на такое решение, пока имеет возможность влиять на словацкую политическую сцену. Премьер также отметил, что пройдут годы, прежде чем Украина вступит в Европейский союз. Сейчас страна к этому не готова.

Ранее Саммит ЕС принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдовой об их будущем членстве в ЕС. Фицо тогда заявил, что решение о начале переговоров с Киевом - лишь политический жест.