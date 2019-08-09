Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании меняет иммиграционные правила

Великобритания для самых умных и лучших - премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон меняет иммиграционные правила. Правительство разработает упрощенный порядок выдачи виз для въезда ученых. Это поможет привлечь в страну исследователей высокого уровня, в частности, естественных наук, инженерных и технических специальностей.



По словам Бориса Джонсона, чтобы Великобритания и дальше лидировала в области науки, необходимо не только поддерживать таланты, которые уже есть, но и привлекать лучшие умы со всего мира.



