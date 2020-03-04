Премьер-министр Украины Андрей Гончарук подал в отставку

Правящая партия почти единогласно поддержала это решение. По сообщениям СМИ, причиной данного шага стало падение доверия к действующему правительству. Парламент Украины по требованию президента соберется на внеочередное заседание уже сегодня. Ожидается, что в ходе встречи Владимир Зеленский заменит целый ряд министров, том числе глав МИД и Минобороны. Отметим, на пост главы кабмина выдвинут нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль.