Премьер-министр Украины подал в отставку

Об этом Алексей Гончарук сообщил на своей странице в "Фейсбуке". По словам главы правительства, такой шаг был сделан для того, чтобы развеять любые сомнения, что он и его команда доверяют президенту страны и уважают его. События разворачиваются на фоне недавних информационных провокаций, когда в сеть попали аудиофайлы совещаний в правительстве. На записи дипломаты якобы критиковали Зеленского за его некомпетентность в некоторых вопросах управления страной. В офисе президента Украины сообщили, что Зеленский уже рассматривает прошение об отставке.



