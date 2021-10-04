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Премьер-министр Великобритании: Дефицит топлива сохранится до Рождества

Великобритания вместе с энергетическим кризисом переживает топливный. На многих заправках бензина и дизеля просто нет, на других за ними выстраиваются длинные очереди. Премьер-министр страны объявил, что до Рождества ждать решения этой проблемы не приходится.

Причина дефицита - нехватка водителей: они были, в массе своей, иностранцами и после Брексита вернулись домой. Мобилизация военных грузовиков с шоферами от перебоев с топливом и продовольствием пока Британию не спасла.

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