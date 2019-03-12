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Премьер-министр Великобритании добилась изменений в проекте соглашения о выходе из Евросоюза
Речь о вопросе сухопутной границы с Ирландией. Документ дополнит основное соглашение, пояснила Тереза Мэй после переговоров в Страсбурге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Сегодня британскому парламенту предстоит повторно проголосовать по проекту соглашения. В январе депутаты подавляющим большинством отвергли документ. Если и это голосование окажется провальным, возможны два варианта развития событий, говорят эксперты. Либо Туманный Альбион покидает Евросоюз без соглашения с Брюсселем, или откладывает дату Брексита. Пока что он назначен на 29 марта.
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