Премьер-министр Великобритании добилась изменений в проекте соглашения о выходе из Евросоюза

Речь о вопросе сухопутной границы с Ирландией. Документ дополнит основное соглашение, пояснила Тереза Мэй после переговоров в Страсбурге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.



Сегодня британскому парламенту предстоит повторно проголосовать по проекту соглашения. В январе депутаты подавляющим большинством отвергли документ. Если и это голосование окажется провальным, возможны два варианта развития событий, говорят эксперты. Либо Туманный Альбион покидает Евросоюз без соглашения с Брюсселем, или откладывает дату Брексита. Пока что он назначен на 29 марта.



