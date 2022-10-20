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Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании

Лиз Трасс подала в отставку! Наконец она приняла совершенно предсказуемое и единственно возможное решение. Программа Трасс по экономическому спасению страны требовала отыскать 200 млрд фунтов стерлингов. Подобное означало крах национальной валюты, чудовищный бюджетный дефицит и масштабную социальную катастрофу. В последние дни из правительства началось бегство. Подали в отставку глава казначейства и министр внутренних дел, массово начали увольняться чиновники аппарата. Трасс пыталась спастись, предложив более вменяемую стратегию. Но поддержать ее отказались даже однопартийцы. Британию теперь ждет настоящий политический шторм. А на пост премьера может снова претендовать Борис Джонсон.

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