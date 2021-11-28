Премьер-министр Великобритании: "Омикрон" способен передаваться между полностью вакцинированными людьми

Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну и самоизоляцию до получения результата. Британские власти также обяжут изолироваться от всех контактировавших с носителями штамма.

При этом медицинская ассоциация Южно-Африканской Республики заявляет, что не видит никаких причин для беспокойства: по их данным заболевание, вызванное штаммом "Омикрон" переносится легко и не влечет за собой потерю вкуса и запаха. У зараженных отмечают лишь боль в мышцах, кашель, слегка повышенную температуру. К его специфическим симптомам также относятся головная боль и усталость.

