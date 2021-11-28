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Премьер-министр Великобритании: "Омикрон" способен передаваться между полностью вакцинированными людьми

Новый штамм COVID-19 "Омикрон" вызвал настоящий резонанс в мировом обществе. Премьер-министр Великобритании заявил, что этот вариант инфекции способен передаваться между полностью вакцинированными людьми.

Штамм уже обнаружен в Чехии, Бельгии, Германии, Израиле, Италии, Ботсване, Гонконге и ЮАР.

Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну и самоизоляцию до получения результата. Британские власти также обяжут изолироваться от всех контактировавших с носителями штамма.

Румынские власти ввели 14-дневный карантин для прибывающих из семи стран Африки. Глава Минздрава республики сказал, что, по некоторым данным, новый штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее предыдущих.

При этом медицинская ассоциация Южно-Африканской Республики заявляет, что не видит никаких причин для беспокойства: по их данным заболевание, вызванное штаммом "Омикрон" переносится легко и не влечет за собой потерю вкуса и запаха. У зараженных отмечают лишь боль в мышцах, кашель, слегка повышенную температуру. К его специфическим симптомам также относятся головная боль и усталость.

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