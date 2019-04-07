Премьер-министр Великобритании планирует изменить соглашение о выходе из Евросоюза, чтобы добиться поддержки парламента. По сведениям газеты "Сандэй Таймс", Тереза Мэй хочет добавить в документ положение о необходимости заключить таможенные договоренности с ЕС перед Брекситом. Она рассчитывает, что в таком виде соглашение поддержат ее политические оппоненты. Мэй опасается, что Брексит может и вовсе не состояться. Она обратилась к парламентариям с отчаянным призывом одобрить сделку. У Соединенного Королевства, по мнению премьера, есть два выхода - либо покинуть Евросоюз с соглашением, либо вообще не уходить.