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Премьер-министр Великобритании планирует изменить соглашение о выходе из Евросоюза
Премьер-министр Великобритании планирует изменить соглашение о выходе из Евросоюза, чтобы добиться поддержки парламента. По сведениям газеты "Сандэй Таймс", Тереза Мэй хочет добавить в документ положение о необходимости заключить таможенные договоренности с ЕС перед Брекситом. Она рассчитывает, что в таком виде соглашение поддержат ее политические оппоненты. Мэй опасается, что Брексит может и вовсе не состояться. Она обратилась к парламентариям с отчаянным призывом одобрить сделку. У Соединенного Королевства, по мнению премьера, есть два выхода - либо покинуть Евросоюз с соглашением, либо вообще не уходить.
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