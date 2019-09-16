Борис Джонсон сегодня обсудит Брексит с председателем Европейской комиссии

Последняя попытка договориться. Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудит Брексит с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Согласно последнему британскому закону, Лондон должен либо договориться о новом соглашении с Европой до 19 октября, либо просить отсрочки по Брекситу до 31 января 2020 года. Сам Джонсон по-прежнему настаивает на выходе из ЕС без соглашения 31 октября. Европарламент же намерен выступить за перенос сроков Брексита, если стороны не договорятся.