Л - логика. Премьер-министр Венгрии заявил, что интересы его страны важнее интересов Украины

Интересы Венгрии важнее интересов Украины. Так премьер-министр Виктор Орбан объяснил, почему его страна отказывается участвовать в плане по финансированию Незалежной. Речь идето 18 миллиардах евро.



Также Орбан высказался о необходимости налаживания контактов с Москвой и скорейшем установлении мира. Единогласного европейского решения украинской проблемы уже нет.



Многие страны, оценив свой бюджет, отказываются делать вклад в общеевропейский пакет помощи. Особенно на фоне последних событий, которые ясно дают понять, что деньги могут осесть в карманах определенных людей в Киеве.



Фото:pixabay.com