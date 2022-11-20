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Л - логика. Премьер-министр Венгрии заявил, что интересы его страны важнее интересов Украины

Интересы Венгрии важнее интересов Украины. Так премьер-министр Виктор Орбан объяснил, почему его страна отказывается участвовать в плане по финансированию Незалежной. Речь идето 18 миллиардах евро.

Также Орбан высказался о необходимости налаживания контактов с Москвой и скорейшем установлении мира. Единогласного европейского решения украинской проблемы уже нет.

Многие страны, оценив свой бюджет, отказываются делать вклад в общеевропейский пакет помощи. Особенно на фоне последних событий, которые ясно дают понять, что деньги могут осесть в карманах определенных людей в Киеве.

Фото:pixabay.com

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