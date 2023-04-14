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Премьер-министр Венгрии назвал условие, при котором завершится конфликт в Украине

Украина в финансовом плане является несуществующей страной. И как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт закончится. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

То, что сейчас происходит, разрушает Европу, разрушает ее безопасность, разрушает ее экономику. Украина в финансовом плане - это несуществующая страна. У нее был резкий спад в экономических показателях, что из-за войны совершенно понятно. Она не может сама себя финансировать. Вопрос в том, будем ли мы содержать Украину, и как только американцы и Европа ответят на этот вопрос отрицательно, тогда война закончится и возникнет новая ситуация.
Политика ранее уже успели обвинить в антиамериканской риторике. А в СМИ появились сообщения о подготовке в Конгрессе США санкций против ведущих венгерских политических деятелей, связанных с правительством Орбана. Тем не менее, глава венгерского правительства продолжает противостоять политическому давлению американской демократии.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан также отметил, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов. Это не может продолжаться бесконечно.

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