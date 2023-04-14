То, что сейчас происходит, разрушает Европу, разрушает ее безопасность, разрушает ее экономику. Украина в финансовом плане - это несуществующая страна. У нее был резкий спад в экономических показателях, что из-за войны совершенно понятно. Она не может сама себя финансировать. Вопрос в том, будем ли мы содержать Украину, и как только американцы и Европа ответят на этот вопрос отрицательно, тогда война закончится и возникнет новая ситуация.

Политика ранее уже успели обвинить в антиамериканской риторике. А в СМИ появились сообщения о подготовке в Конгрессе США санкций против ведущих венгерских политических деятелей, связанных с правительством Орбана. Тем не менее, глава венгерского правительства продолжает противостоять политическому давлению американской демократии.



Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии