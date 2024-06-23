Премьер-министр Венгрии выступает за завершение конфликта в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал завершение конфликта в Украине одним из важнейших пунктов начинающегося с 1 июля председательства его страны в Совете ЕС. Об этом сообщает БЕЛТА.



В одном из интервью в ответ на вопрос, чего ожидать Европе от председательства Венгрии, он ответил, что венгры планируют повысить конкурентоспособность европейской экономики.



"Мы за прекращение войны. И проблема миграции должна быть решена, - добавил он. - К тому же мы хотим побеспокоиться о том, чтобы в вопросе расширения ЕС шел прогресс в направлении Западных Балкан".



Проблема миграции была затронута Виктором Орбаном более детально. По его словам, Венгрия уже создала схему для рассмотрения заявок о предоставлении убежища за пределами страны.



"Если мигранты хотят прибыть в Венгрию, они должны сначала обратиться в венгерское посольство, например, в сербской столице Белграде. Там будут изучаться все документы. Только если венгерские власти дадут зеленый свет, мигранты смогут въехать, иначе нет", - сообщил премьер.



Орбан также отметил, что на пике миграционного кризиса в 2015 году, посещая главный железнодорожный вокзал в Будапеште, куда в большом количестве прибывали мигранты, он понял, что общественная концепция беженцев представляет собой слишком большие риски для венгерских граждан. Например, многие из них не поддерживают равные права для женщин.

