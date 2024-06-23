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Премьер-министр Венгрии выступает за завершение конфликта в Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал завершение конфликта в Украине одним из важнейших пунктов начинающегося с 1 июля председательства его страны в Совете ЕС. Об этом сообщает БЕЛТА.
В одном из интервью в ответ на вопрос, чего ожидать Европе от председательства Венгрии, он ответил, что венгры планируют повысить конкурентоспособность европейской экономики.
"Мы за прекращение войны. И проблема миграции должна быть решена, - добавил он. - К тому же мы хотим побеспокоиться о том, чтобы в вопросе расширения ЕС шел прогресс в направлении Западных Балкан".
Проблема миграции была затронута Виктором Орбаном более детально. По его словам, Венгрия уже создала схему для рассмотрения заявок о предоставлении убежища за пределами страны.
"Если мигранты хотят прибыть в Венгрию, они должны сначала обратиться в венгерское посольство, например, в сербской столице Белграде. Там будут изучаться все документы. Только если венгерские власти дадут зеленый свет, мигранты смогут въехать, иначе нет", - сообщил премьер.
Орбан также отметил, что на пике миграционного кризиса в 2015 году, посещая главный железнодорожный вокзал в Будапеште, куда в большом количестве прибывали мигранты, он понял, что общественная концепция беженцев представляет собой слишком большие риски для венгерских граждан. Например, многие из них не поддерживают равные права для женщин.
"Мигранты выступали за вещи, которые я посчитал опасностью для Венгрии", - сказал Орбан.
Фото:miniszterelnok.hu
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