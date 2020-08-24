Премьер-министр Японии опроверг слухи о своем уходе

Они появились после того, как глава правительства в течение недели дважды прошел медобследования и сократил продолжительность рабочего дня. По словам самого Синдзо Абэ, он здоров как никогда. Однако спекуляции на его счет продолжаются. В любом случае он покинет свое кресло в следующем году. Такое решение приняли однопартийцы главы кабинета.