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Премьер-министр Японии подал прошение об отставке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подал прошение об отставке. Слухи об ухудшении его здоровьяпоявились неделю назад. Глава правительства дважды проходил медобследования и резко сократил продолжительность своего рабочего дня.Однако возможность своего уходапремьер до сегодняшнего днякатегорически отвергал. Его место займет представитель той же Либерально-демократической партии. Вероятно, это будет генсек правительства Ёсхидэ Суга.

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