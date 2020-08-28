Премьер-министр Японии подал прошение об отставке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подал прошение об отставке. Слухи об ухудшении его здоровьяпоявились неделю назад. Глава правительства дважды проходил медобследования и резко сократил продолжительность своего рабочего дня.Однако возможность своего уходапремьер до сегодняшнего днякатегорически отвергал. Его место займет представитель той же Либерально-демократической партии. Вероятно, это будет генсек правительства Ёсхидэ Суга.



