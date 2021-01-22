Премьер-министр Японии полон решимости провести Олимпиаду-2021

Японский премьер-министр Суга заявил, что он полон решимости добиваться проведения Олимпиады в ранее объявленные сроки. Пока открытие Игр намечено на 23 июля. Олимпиаду-2020 перенесли на 10 месяцев из-за пандемии COVID. Без малого за год ситуация с заболеваемостью в Японии не улучшилась: к настоящему моменту здесь скончались от связанных с COVID болезней 4 300 человек. Страна регулярно вводит новые, с каждым днем все более суровые ограничительные меры. 80 % японцев, если верить опросам, хотели бы переноса Олимпиады. Крайний срок принятия решения на этот счет - 25 марта. Пока олимпийские чиновники и японские политики довольно уверенно заявляют, что Игры все-таки состоятся.



