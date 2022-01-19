Премьер Молдовы намерена ввести режим ЧП в сфере энергетики

Премьер-министр Молдовы намерена ввести чрезвычайное положение в сфере энергетики из-за риска прекращения поставок газа. Наталья Гаврилица заявила, что "Газпром" предупредил "Молдовагаз" о прекращении поставок, если не получит очередной платеж за газ до 20 января. Кишинев ранее запросил отсрочку по платежу. Напомним, Молдова закупает голубое топливо у "Газпрома" по 647 долларов за тысячу кубов. На европейских биржах цена превышает тысячу долларов. Однако даже при таких условиях "Молдовагаз" с оплатой по контракту не справляется.