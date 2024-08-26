Премьер обещает британцам непопулярные решения

Британцы, затаив дыхание, ждут вторника. Глава правительства завтра обратится к нации и объявит некие "непопулярные решения". Лейтмотив выступления, как ожидается, таков: "жизнь в стране становится хуже, но когда-нибудь дела все-таки пойдут на лад." Видимо, власти станут еще больше резать социалку и военные расходы. Стало известно, что закупка британцами американских истребителей F-35 практически остановлена. Их планировали поставить армии вместо списанных "еврофайтеров": куплена только четверть, на остальные нет средств. Сокращаются многие программы Минобороны, особенно связанные с перспективными исследованиями и перевооружением.