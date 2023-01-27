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Премьер Орбан: Венгрия наложит вето на санкции против российской ядерной энергетики
Венгрия наложит вето на санкции против российской ядерной энергетики, отметил премьер-министр страны. Введения ограничений особенно энергично добиваются прибалты и поляки, которые либо не имеют средств на постройку АЭС, либо заключили контракты с американцами."Росатом" строит в венгерском городе Пакш два новых энергоблока: Будапешт, соответственно, не готов отказываться от дешевой энергии ради удовлетворения чужих капризов. Премьер Орбан отмечает, что потери его страны от санкций составили 10 миллиардов евро, и он считает такой ущерб чрезмерным.
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