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Премьер Румынии выступил за размещение в стране войск ФРГ

Восточный фланг НАТО намерены и дальше укреплять. Румыния назвала необходимым присутствие войск ФРГ на своей территории. В частности, премьер страны выразил надежду на то, что "на территории Румынии как можно скорее будут размещены германские военные на постоянной основе". С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с канцлером Шольцем. Свое решение румынский премьер аргументировал неактивным продвижением украинской армии в контрнаступлении и необходимостью усиления восточного фланга НАТО.

Ранее глава немецкого минобороны заявил, что Германия готова разместить в Литве на постоянной основе боеспособную бригаду в количестве 4 тысяч солдат.

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