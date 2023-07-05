Премьер Румынии выступил за размещение в стране войск ФРГ

Восточный фланг НАТО намерены и дальше укреплять. Румыния назвала необходимым присутствие войск ФРГ на своей территории. В частности, премьер страны выразил надежду на то, что "на территории Румынии как можно скорее будут размещены германские военные на постоянной основе". С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с канцлером Шольцем. Свое решение румынский премьер аргументировал неактивным продвижением украинской армии в контрнаступлении и необходимостью усиления восточного фланга НАТО.