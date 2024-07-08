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Премьер Словакии Роберт Фицо вернулся к исполнению обязанностей

Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, вернулся к полноценному исполнению своих служебных обязанностей. На лечение и восстановление политику потребовались почти два месяца.

Напомним, Фицо был ранен четырьмя выстрелами в упор. Нападавшего задержали, и прокуратура Словакии сейчас расследует дело о преступном заговоре группы лиц с целью убийства премьер-министра.

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