Премьер Таиланда опроверг слухи о том, что собирается досрочно распустить парламент

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин опроверг слухи о том, что планирует досрочно распустить парламент и покинуть свой пост в связи с рассмотрением в Конституционном суде дела в его отношении о нарушении конституционной этики, сообщает БЕЛТА.



По словам премьера, он никогда об этом не думал. "Пусть все решится в ходе юридического процесса. Убегать я не собираюсь", - заявил журналистам Сеттха Тхависин.



Конституционный суд проведет 18 июня заседание по делу, в котором заявители, 40 сенаторов, подавшие петицию в суд, обвиняют премьер-министра Таиланда в нарушении конституционной этики за назначение на министерский пост адвоката экс-премьера Таксина Чинавата, отбывшего 15 лет назад шестимесячный тюремный срок за попытку дачи взятки Уголовному суду. Если же суд признает главу парламента виновным по данному делу, то ему придется покинуть свой пост.

