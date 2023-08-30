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Премьер Японии с министрами демонстративно отведал блюдо из сырой фукусимской рыбы, чтобы убедить мир в безопасности воды с АЭС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида вместе с министрами демонстративно отведал блюдо из сырой фукусимской рыбы. Таким образом Токио активно убеждает мир в безопасности морепродуктов из океана, в который сбрасывается вода с одноименной АЭС.

В Китае, Южной Корее и самой Японии не утихают требования прекратить сброс воды с АЭС "Фукусима-1". Люди не уверены, что вода, которую власти решили сливать в открытое море, действительно безопасна. Рядом со станцией мощное течение вливается в другое, которое уже идет к Соединенным Штатам Америки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила американским политикам, которые поддержали Токио в ситуации с "Фукусимой", в знак солидарности выпить эту радиоактивную воду.

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