Премьера Испании Санчеса освистали во время парада

Для премьера Испании Педро Санчеса национальный праздник страны не задался. На параде в честь Дня Испании главу правительства встретили оскорблениями и свистом. Пока Санчес сопровождал членов королевской семьи во время приветствия министров, в толпе кричали: "Предатель".

Кризис в жилищной и миграционной политике

Испанское правительство во главе с Санчесом попало под шквал осуждения и критики из-за вторжения мигрантов в Сеуту. Кризис в анклаве вопреки обещаниям, не разрешился.

Подлил масла в огонь и скандал с выселением пожилой женщины из арендного жилья, которая впоследствии скончалась. Это событие всколыхнуло испанские города, сотни тысяч людей вышли на акции протеста. В итоге политический кризис в Испании достиг критической точки, вынудив Санчеса объявить досрочные парламентские выборы на 29 ноября 2026 года.