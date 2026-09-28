Громкий правовой прецедент в Венгрии. Действующего премьера Петера Мадьяра лишили депутатской неприкосновенности.

Парламент единогласно поддержал запрос Генпрокуратуры, что открывает путь для возбуждения уголовного дела. Главу правительства обвиняют в бытовой краже. По версии следствия, два года назад - то есть еще до прихода к власти - Мадьяр в ночном клубе Будапешта отобрал мобильный телефон у снимавшего его посетителя и выбросил девайс в Дунай.

При этом премьер заявляет, что "его совесть чиста" - он просто пытался остановить "нанятого провокатора". Снятие неприкосновенности открывает прокуратуре путь для официального вызова Мадьяра на допрос в качестве подозреваемого.

Следователи уже начали поиск свидетелей той ночной потасовки.