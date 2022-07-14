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Премьеру Эстонии доверят сформировать новое правительство?
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2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
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