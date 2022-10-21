Премьеру Литвы готовят вотум недоверия

В Литве парламентская оппозиция предлагает вынести вотум недоверия правительству. Дорогой Лиз Трасс имеет все шансы проследовать глава литовского Кабинета министров.



Если голосование удастся сделать тайным, то Ингрида Шимоните почти наверняка будет уволена. Против нее проголосуют даже члены правящей коалиции, указывают оппозиционеры. Только за месяц популярность правительства рухнула на 5 пунктов до 23 %. Кабинет фактически лишился народной поддержки.



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