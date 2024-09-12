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Преподаватель в Канзасе призвал расстреливать мужчин, не проголосовавших за Камалу Харрис

В Канзасе профессор университета предложил расстреливать мужчин, которые не будут голосовать за Камалу Харрис.

"В нашем обществе есть некоторые мужчины, которые откажутся от голосования за потенциальную женщину-президента, потому что они не думают, что женщины достаточно умны, чтобы быть президентом. Мы можем выровнять всех этих парней и застрелить их. Они явно не понимают, как работает мир".

Вот чему учит самое верное, самое прогрессивное американское учение о демократичности выборов.

Примечательно, что за такие призывы профессору никто даже не погрозил пальцем. Вот такие заокеанские нравы.

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