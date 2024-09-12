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Преподаватель в Канзасе призвал расстреливать мужчин, не проголосовавших за Камалу Харрис
В Канзасе профессор университета предложил расстреливать мужчин, которые не будут голосовать за Камалу Харрис.
"В нашем обществе есть некоторые мужчины, которые откажутся от голосования за потенциальную женщину-президента, потому что они не думают, что женщины достаточно умны, чтобы быть президентом. Мы можем выровнять всех этих парней и застрелить их. Они явно не понимают, как работает мир".
Вот чему учит самое верное, самое прогрессивное американское учение о демократичности выборов.
Примечательно, что за такие призывы профессору никто даже не погрозил пальцем. Вот такие заокеанские нравы.
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