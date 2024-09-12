Преподаватель в Канзасе призвал расстреливать мужчин, не проголосовавших за Камалу Харрис

"В нашем обществе есть некоторые мужчины, которые откажутся от голосования за потенциальную женщину-президента, потому что они не думают, что женщины достаточно умны, чтобы быть президентом. Мы можем выровнять всех этих парней и застрелить их. Они явно не понимают, как работает мир".