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Пресечение попытки теракта в Адыгее

В Адыгее задержанвыходец из Центральной Азии, готовивший теракт в людном месте, сообщает ФСБ.Дома у него нашли поддельные миграционные документы, компоненты для бомбы, флагтеррористической организации "Исламское государство" и карту Майкопа,на которой были отмечены места предполагаемых атак. Самую крупную потенциальныйтеррорист готовил в местном торговом центре.

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