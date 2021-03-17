Пресечение попытки теракта в Адыгее

В Адыгее задержанвыходец из Центральной Азии, готовивший теракт в людном месте, сообщает ФСБ.Дома у него нашли поддельные миграционные документы, компоненты для бомбы, флагтеррористической организации "Исламское государство" и карту Майкопа,на которой были отмечены места предполагаемых атак. Самую крупную потенциальныйтеррорист готовил в местном торговом центре.