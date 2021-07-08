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Пресс-конференцию в Литве едва не сорвали летчики НАТО
В Литве все наоборот: членства в НАТО как-то слишком "много" для такой маленькой страны. Доходит до казусов. Пресс-конференцию президента Литвы и премьер-министра Испании, которая проходила на базе НАТО, едва не сорвали летчики Североатлантического альянса. Они предложили политикам покинуть ангар, чтобы дать возможность выкатить на взлетную полосу два истребителя (машины отправились сопровождать над Балтикой российский самолет). После продолжительной паузы встречу с журналистами все-таки продолжили, хотя два чиновника и раздумывали, а не перейти ли им в укрытие.
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