Пресс-секретарь Алена Делона опроверг слухи о смерти актера

Слухи о смерти Алена Делона опровергнуты его пресс-секретарем. 18 мая в "Твиттере" появилась информация, что знаменитому актеру сделали эвтаназию. Некоторые радиостанции страны ссылались даже на его родственников. Однако новость оказалась фейком.

Легенда кинематографа не скрывает своего намерения в случае необходимости воспользоваться эвтаназией. Он публично заявлял об этом и даже попросил старшего сына исполнить его последнюю волю, на что наследник Делона согласился. В прошлом году к эвтаназии прибегла жена актера: у нее был рак поджелудочной железы.