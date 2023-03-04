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Пресс-секретарь Белого дома переименовала Россию

Страна, которой нет на карте. Пресс-секретарь Белого дома во время брифинга открыла новое государство - Российскую Народную Республику. Об этом она сказала, анонсируя встречу президента США Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Примечательно, что никто из присутствующих не поправил оговорку Карин Жан-Пьер.

Они также обсудят другие международные вопросы, включая нашу совместную работу по реагированию на вызовы от Российской Народной Республики.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Реакция на оговорку Жан-Пьер

"Должно быть, это враг Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!" - так оговорку пресс-секретаря Белого дома высмеял первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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