Пресс-секретарь Белого дома переименовала Россию

Страна, которой нет на карте. Пресс-секретарь Белого дома во время брифинга открыла новое государство - Российскую Народную Республику. Об этом она сказала, анонсируя встречу президента США Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Примечательно, что никто из присутствующих не поправил оговорку Карин Жан-Пьер.