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Пресс-секретарь Белого дома переименовала Россию
Страна, которой нет на карте. Пресс-секретарь Белого дома во время брифинга открыла новое государство - Российскую Народную Республику. Об этом она сказала, анонсируя встречу президента США Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Примечательно, что никто из присутствующих не поправил оговорку Карин Жан-Пьер.
Они также обсудят другие международные вопросы, включая нашу совместную работу по реагированию на вызовы от Российской Народной Республики.
Реакция на оговорку Жан-Пьер
"Должно быть, это враг Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!" - так оговорку пресс-секретаря Белого дома высмеял первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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