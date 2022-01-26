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Пресс-секретарь президента США сообщила, что нет намерения отправлять войска в Украину

При этом сами сценаристы всего происходящего пытаются происходящее заболтать. Белый дом постоянно делает противоречивые заявления. Пресс-секретарь сообщила, что у президента США нет намерения, интереса или желания отправлять войска в Украину.

В то же время сам Байден заявил, что в ближайшее время может принять решение об отправке некоторых воинских частей в Европу.

Напомним, накануне глава Пентагона уже отдал приказ восьми с половиной тысячам военных быть готовыми к переброске со своих баз в США для усиления восточного фланга НАТО.

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