Пресс-секретарь президента США сообщила, что нет намерения отправлять войска в Украину

При этом сами сценаристы всего происходящего пытаются происходящее заболтать. Белый дом постоянно делает противоречивые заявления. Пресс-секретарь сообщила, что у президента США нет намерения, интереса или желания отправлять войска в Украину.



В то же время сам Байден заявил, что в ближайшее время может принять решение об отправке некоторых воинских частей в Европу.