Дикое преступление в США - 19-летний житель города Мемфис открыл стрельбу по людям и транслировал видео в прямом эфире. Жертвами циничных действий стрелка стали четыре человека, еще трое ранены. Мужчина задержан, однако о его мотивах не сообщается. Известно, что ранее он был судим.

Комментируя криминальный инцидент, ведущий телеканала Fox News отметил, что в прошлом году Мемфис признан самым опасным городом в США. За год здесь совершено 342 убийства. Однако власти не решают проблему, лишь констатируя наличие опасных районов. Меж тем, напоминает ведущий, право на жизнь - основное право человека, и это право должна обеспечивать власть.

Президент США при этом занят обеспечением безопасности собственного политического статуса. Байден продлил чрезвычайное положение в США еще на один год. Оно введено в сентябре 2018 года по причине угрозы вмешательства в американские выборы. При этом до сих пор нет никаких доказательств того, что внешняя сила как-либо повлияла на результаты или на подсчет голосов. Даже сам Байден признает отсутствие каких-либо свидетельств этому. Но, по его словам, "иностранные силы исторически стремились использовать в своих интересах свободную и открытую политическую систему Америки".