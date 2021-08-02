Преступная шутка - изобразил приступ коронавируса в московском метро и получил более 2 лет колонии

2 года и 4 месяца колонии за преступную шутку. Суд Москвы вынес приговор гражданину Таджикистана. В российскую столицу парень приехал 2 года назад, снимал юмористические ролики для своих соцсетей. Этот пранкер затеял в начале февраля прошлого года: в метро разыграл якобы приступ коронавируса. Пассажиры в панике покидали вагон. Хулигана поместили в СИЗО. По иронии судьбы там он отсидел весь период пандемии - свою вину полностью признал. Сообщники горе-блогера получили условные сроки.