Преступник освободил захваченного в Полтавской области заложника

Последняя информация о силовой операции в Донбассе: 32-летний злоумышленник Роман Скрипник, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его, а сам скрылся в лесу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области в Facebook. Таким образом, предыдущая информация местных СМИ о завершении операции не подтвердилась - ведутся поиски нападавшего.



