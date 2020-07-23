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Преступник освободил захваченного в Полтавской области заложника

Последняя информация о силовой операции в Донбассе: 32-летний злоумышленник Роман Скрипник, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его, а сам скрылся в лесу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области в Facebook. Таким образом, предыдущая информация местных СМИ о завершении операции не подтвердилась - ведутся поиски нападавшего.

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