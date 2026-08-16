Президент Аргентины собирается начать большую распродажу земли

Земельная реформа в Аргентине спровоцировала масштабные протесты.

Президент Милей пытается провести через Конгресс закон о снятии всех ограничений на совершение сделок с сельхозугодьями: аргентинские пастбища и нивы не просто смогут покупать иностранцы - на местный земельный рынок придут транснациональные корпорации.

Милей сделал отдельное приглашение израильским инвесторам, что еще больше обозлило противников реформы. Улицы Буэнос-Айреса день за днем превращаются в поля сражений, где полиция не стесняется в применении спецсредств.

Реформы Милея, начатые им два года назад, пока привели лишь к "макроэкономическому оздоровлению": статистика госфинансов выглядит благополучной, хотя уровень бедности и дороговизна жизни в стране при этом продолжают расти.

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