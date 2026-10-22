Президент Чехии: Европу не воспринимают всерьез из-за разобщенности

Европейские политики все более отчетливо видят слабость позиций ЕС в связи с украинским конфликтом.

Сразу два громких заявления прозвучало на этот счет за последние сутки. Президент Чехии Петр Павел считает, что Европу не воспринимают всерьез из-за ее разобщенности.

По его мнению, ЕС выпадает из числа глобальных игроков, судьбу планеты теперь вершат другие.

А бывший глава Еврокомиссии указывает, что в Старом Свете стремительно нарастает усталость от украинского конфликта: европейцы требуют завершить войну как можно скорее и на любых условиях.