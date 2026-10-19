Президент Франции Макрон назвал погромы в городах из-за протестов непростительными

Париж разделяет возмущение мирных граждан высокими ценами на топливо, но причина всему - вспыхнувшая война в Иране, к которой власти Франции не имеют отношения. Это Макрон отметил в обращении к нации.

За выходные по всей стране задержаны почти 2,4 тыс. человек. Силовики без разбора хватали людей, и применяли к ним жесткие методы подавления.

Ранения получили более 80 протестующих. Медики фиксировали у пострадавших травмы головы от ударов дубинками, химические ожоги глаз от слезоточивого газа и ушибы от применения водометов.