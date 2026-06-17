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Президент Литвы назвал падение рождаемости главной угрозой нацбезопасности

В Литве - демографический кризис. Президент Литвы объявил резкое падение рождаемости главной проблемой страны.

По словам Науседы, угроза вымирания литовцев становится все более зримой, и в этой связи следует принять экстренные меры. Но он считает, что миграция не может быть решением: Литва должна оставаться литовской.

Между тем в стране ежегодно умирает на 20 тыс. человек больше, чем появляется на свет.

Выбор очевиден: либо литовская, но вымирающая Литва, либо Литва иммигрантская. Именно реализации последнего варианта требует от Вильнюса Евросоюз. 

Разделы:

В мире

Теги:

рождаемостьмиграцияЛитваГитанас Науседа