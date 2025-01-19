Русофобия в действии. Президент Молдовы шантажирует Приднестровье. Майя Санду заявила, что не пропустит российский газ для помощи непризнанной республике.



Политик считает, что гуманитарные поставки Тирасполю незаконны - они якобы нарушают международные санкции. При этом она также сказала, что Кишинев готов предоставить финансовую помощь Приднестровью при поддержке зарубежных партнеров, но только при определенных условиях.

Майя Санду, президент Молдовы:

"Мы готовы при поддержке доноров, это очень важно отметить, оказать финансовую помощь левому берегу, но это может произойти, когда российская армия уйдет с левого берега и когда миссия миротворцев будет заменена на гражданскую миссию под эгидой ООН или ЕС".