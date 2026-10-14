Очередной политический скандал произошел в Варшаве. Президент Польши обвинил премьера в выдуманном докладе ЦРУ об угрозе нападения России и запугивании населения.

Как сообщают местные СМИ, Навроцкий заявил, что Туск намеренно и осознанно раздувает страхи перед якобы неизбежной войной с Москвой, тем самым создавая проблемы в отношениях с союзниками.

Он подчеркнул, что реальная ситуация в сфере безопасности существенно не изменилась, а мифическая российская угроза превращена премьером в удобный инструмент пиара для укрепления падающего рейтинга своей команды.

Как отметил президент, вместо решения внутренних проблем правительство играет на нервах польских граждан. Подобные манипуляции Навроцкий назвал использованием страха людей в качестве оружия в политической борьбе, что не имеет ничего общего с подлинной заботой о национальной безопасности государства.